Insultò ispettore antidoping: ecco il (lieve) provvedimento per Gasperini

L'allenatore dell'Atalanta rischiava una squalifica di 20 giorni per aver insultato un ispettore e interrotto un controllo antidoping

Una nota di biasimo e il pagamento delle spese del procedimento. E' questo il provvedimento deciso dal Tribunale Nazionale Antidoping per Gian Piero Gasperini . L'episodio in questione risale al febbraio scorso quando il tecnico dell'Atalanta insultò un ispettore Nado Italia (antidoping) interrompendo un test di controllo su un calciatore nerazzurro .

Tra le possibili conseguenze per Gasperini c'era anche una squalifica e la stessa procura aveva chiesto per lui uno stop di 20 giorni. Alla fine invece la mano è stata leggera e oltre alla "nota di biasimo" il mister atalantino dovrà pagare le spese del procedimento, in tutto 378 euro. Non un gran salasso.