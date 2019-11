Insulti razzisti a Balotelli, sentite Juric: “Non diciamo cazzate, solo fischi e sfottò”

Verona-Brescia è stata sospesa per alcuni minuti per insulti razzisti verso Mario Balotelli. Nel post partita a Sky Sport il tecnico gialloblu Ivan Juric ha commentato così l’episodio: “Non so cosa abbia sentito, ho sentito solo i classici fischi che si rivolgono ai grandi giocatori. Gli insulti razzisti mi fanno schifo, prendo continuamente di ‘zingaro di merda’. Oggi non c’era nulla di nulla, dire che Balotelli ha ricevuto insulti razzisti è una bugia. Il clima in Italia va verso quello, dai colpa allo straniero che è più semplice. Non ho alcuna paura di denunciare cori razzisti perché li prendo anche io, però non diciamo cazzate, non c’è stato neanche un insulto razzista”.