Insigne vede viola e si accende: 8 gol alla Fiorentina

Dici Fiorentina e per Lorenzo Insigne non sarà mai una sfida come le altre. Il viola esalta il capitano del Napoli. È la squadra cui ha segnato più gol. Il bottino è fermo a otto, sei in campionato e due nella finale di Coppa Italia del 2014 conquistata a Roma. La storia stasera vivrà un altro capitolo. Insigne è il più in forma del Napoli e martedì scorso contro il Perugia ha sfatato il tabù San Paolo realizzando i primi gol a Fuorigrotta della sua stagione. Non intende fermarsi adesso e Rino Gattuso confida nel suo talento per festeggiare la vittoria in campionato ( in casa manca addirittura dal 19 ottobre). Il feeling tra Insigne e l’allenatore è altissimo. Complimenti reciproci e grande stima. Lo scrive Repubblica Napoli.