Insigne: “Il rinnovo? Pensate solo a quello. Io resto concentrato sul campo”

Le parole del talento partenopeo dopo la vittoria sul Bologna

Passano le settimane, ma il rinnovo contrattuale tra il Napoli e Lorenzo Insigne non arriva. L'attaccante (e capitano) azzurro è in scadenza nel giugno 2022 ma per il momento evita di entrare troppo nei dettagli della questione. E dopo la vittoria per 3-0 contro il Bologna, che lo ha visto assoluto protagonista con due rigori messi a segno, dice a Sky Sport: