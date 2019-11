Insigne accusa Rocchi dopo Roma-Napoli: “Ho cercato spiegazioni, lui mi ha detto…”

Mercoledì il VAR non è nemmeno intervenuto sul fallo di Toloi. Se il VAR è uguale per tutti, deve funzionare per tutti, non solo per il Napoli. Contatto Veretout-Lozano? Dovete chiedere a Rocchi. Ho cercato un po’ di chiarimento con lui, il VAR gli aveva detto che l’aveva preso, lui invece ha visto che Hirving è caduto da solo. Ho cercato spiegazioni, lui a voce alta mi ha puntato il dito e mi ha detto ‘Oggi in campo hai fatto più errori tu di me’. Volevo solo qualche spiegazione, ma lui mi ha detto questo. Dispiace, perché io non gli avevo detto nulla di male.