Insaziabile Cristiano Ronaldo: contro la Fiorentina cerca il gol numero 50 in bianconero

Cristiano Ronaldo si è appena messo alle spalle un gennaio super avendo segnato in ognuna delle gare giocate. Il portoghese è già arrivato a quota 48 reti in 69 partite con la maglia della Juventus. La caccia al cinquantesimo gol ripartirà oggi all’ora di pranzo e il ricordo – scrive La Gazzetta dello Sport – non può che tornare alla partita contro il Sassuolo di inizio dicembre, quando la serie cominciò: anche due mesi fa si giocava alle 12.30. L’avversaria, stavolta, è la Fiorentina, già bucata l’anno scorso nel 3-0 al Franchi.