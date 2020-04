Inizia la tre giorni di fuoco: oggi l’Assemblea di Lega, ecco il piano

Se non sarà decisiva poco ci mancherà. Inizia oggi una tre giorni incandescente per il calcio nostrano, con appuntamenti che faranno inevitabilmente capire che ne sarà di questa stagione. Oggi è in programma – rigorosamente in videoconferenza – l’Assemblea di Lega, domani toccherà al confronto con il ministro Spadafora sulla ripresa degli allenamenti, mentre giovedì sarà la volta della UEFA e delle coppe europee. La linea comune resta quella di concludere la stagione con tutta la sicurezza possibile, anche se – come si legge sul Corriere Dello Sport – ci sono alcune perplessità sulle norme proposte nel protocollo, con idee differenti e contrastanti. Dallo scambio di opinioni di oggi si passerà domani sul tavolo del ministro.

Altri temi, non meno importanti, riguardano: questione contratti in scadenza al 30 giugno, responsabilità civile e patrimoniale in caso di nuovi contagi, date di conclusione dei campionati, convocazione degli atleti e loro conseguente impossibilità di chiedere un contributo alle perdite. Ci avviciniamo al momento forse più delicato per la nostra Serie A, i giochi sono iniziati.