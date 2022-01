Infortunio Chiesa, l’operazione settimana prossima. Tempi di recupero? Sei mesi

L'ex attaccante della Fiorentina tornerà in campo la prossima stagione

Federico Chiesa ha fissato per la prossima settimana l’intervento al ginocchio sinistro, intervento necessario dopo la lesione al legamento crociato anteriore riportata all’Olimpico nel match contro la Roma. L’operazione si terrà alla clinica Hochrum di Innsbruck sotto i ferri del professor Christian Fink. Si delineeranno, poi, i tempi di recupero, già quantificabili comunque in almeno sei mesi, con una previsione di ritorno in campo per Chiesa attorno alla prossima estate. Lo riporta gazzetta.it.