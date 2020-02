Condizioni non ottimali del Ferraris, nella sfida tra Genoa e Cagliari sono stati ben 4 i giocatori a lasciare il terreno di gioco per infortunio muscolare. Due i cambi obbligati per ciascun allenatore Faragò e Cacciatore per i Sardi e Ghiglione e Schone per i rossoblù. Lo stadio che ospiterà la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A si presenta con un bruttissimo report medico