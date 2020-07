Incredibile in Spagna: organizza una partita fra infetti e non infetti. Niente gara e denuncia

Situazione Coronavirus difficile in Spagna, soprattutto in Catalogna dove sarebbe anche a rischio il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Barcellona e Napoli. Qualcuno però sembra non badare ai dati allarmanti che arrivano sull’incrementare del numero dei contagiati. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che a Pamplona c’era chi aveva pensato di organizzare, per la giornata di lunedì 20, una partita di calcio con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a chi è stato colpito dal Covid-19. Peccato che la gara si sarebbe dovuta tenere a Mendillori, uno dei quartieri cittadini con più casi e che il match era stato pubblicizzato come “Infetti contro non infetti”. Per fortuna il giovane organizzatore, denunciato per minaccia alla salute pubblica, lo ha organizzato e poi pubblicizzato via Instagram, il che ha permesso ai dipartimenti informatici delle forze dell’ordine di risalire agli organizzatori e di bloccare tutto. Un tale assembramento di persone, infatti, avrebbe portato sicuramente ad un aumento esponenziale dei contagi a Pamplona.