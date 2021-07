Conmebol e Uefa pensano ad una Supercoppa in onore di Maradona (ma sarebbe un déjà vu)

Italia-Argentina, la Supercoppa della vita di Maradona: le federazioni europea e sudamericana ci stanno pensando davvero

Arrivano novità interessanti riguardo una partita che avrebbe un alto tasso di emotività: il New York Times racconta di un dialogo in fase avanzata tra CONMEBOL e UEFA, gli organi calcistici maggiori a livello europeo e sudamericano, per organizzare una sfida tra i campioni d'Europa, l'Italia, e quelli del Sudamerica, l'Argentina, come se fosse una sorta di Supercoppa atta a ricordare e commemorare la vita di Diego Armando Maradona. L'idea viene dal quotidiano argentino Olé: quasi una provocazione, ma pare che la sfida sia stata raccolta e analizzata. In realtà questa manifestazione è già stata organizzata in passato e fu dedicata alla memoria di Artemio Franchi, ex presidente della UEFA e vice presidente della FIFA deceduto nel 1983. Il 21 agosto 1985 si sfidarono a Parigi la Francia (vincitrice dell'Europeo) e l'Uruguay (detentore della Copa America). I transalpini si imposero per 2-0. Successivamente, nel 1993, a Mar de la Plata in Argentina, la nazionale di casa superò ai rigori la Danimarca. Nessuna novità, quindi, ma soltanto una riproposizione di una manifestazione già ideata quasi 40 anni fa [Roberto Vinciguerra]