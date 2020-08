Arthur respinto, non può entrare al Camp Nou. Come ha riportato l’inviato di Sky Sport, il centrocampista ancora sotto contratto col Barça non potrà assistere alla sfida di questa sera contro il Napoli perché non si è sottoposto ai test anti-COVID della UEFA. Il calciatore prossimo alla Serie A non è potuto difatti accedere all’impianto ed è tornato a casa