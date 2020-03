In arrivo una nuova proprietà a stelle e strisce in Serie A: la Roma passa di mano

Nonostante le smentite di sorta, pare proprio che a brevissimo potrebbe esserci l’annuncio ufficiale: la Roma dà l’addio al mai amato James Pallotta e passa nelle mani di Dan Friedkin, imprenditore e produttore cinematografico statunitense, titolare di un patrimonio stimato da Forbes un anno fa di 5,1 miliardi e a.d. di Gulf States Toyota Distributors. I due in queste ore si starebbero incontrando a New York per chiudere una trattativa che va avanti da mesi. Dunque Friedkin, a brevissimo, scipperà a Rocco Commisso lo scettro di ultimo americano atterrato nel calcio italiano.