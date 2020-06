In arrivo il nuovo DPCM. Via libera alla Coppa Italia, al campionato e… al calcetto?

Non ci vuole la sfera di cristallo per prevedere che Giuseppe Conte nelle prossime ore firmerà per decretare il via libera allo svolgimento di manifestazioni sportive nazionali a porte chiuse, come la Coppa Italia (o Coppa Italia Coca-Cola, come la si dovrebbe chiamare) e il campionato, ma forse da lunedì sarà possibile tornare a giocare a calcetto con gli amici, dopo più di tre mesi. L’ultima parola, secondo le anticipazioni, l’avranno le regioni, che potranno decidere se confermare le aperture permesse dal Governo o porre il proprio veto.