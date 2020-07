Ilicic non giocherà in Champions con l’Atalanta: problemi personali, è già in Slovenia

L’Atalanta difende uno dei suoi giocatori più importanti e non rivela i motivi dell’assenza di Josip Ilicic dal gruppo orobico, assenza che dura ormai da un paio di settimane. L’attaccante sloveno, infatti, è rientrato in patria per stare con la propria famiglia e non prenderà parte allo storico impegno che vedrà protagonista la Dea contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini aveva già anticipato qualcosa dicendosi pessimista sul suo recupero in chiave-Champions League ma adesso il forfait dell’ex viola è certo.