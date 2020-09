Ilicic cuore grande: regala alla sua città un parco giochi

Come ha dichiarato anche il suo stesso compagno di squadra Marten De Roon, presto lo rivedremo in campo con la maglia dell’Atalanta. Ma l’ex Fiorentina Josip Ilicic, intanto, si è fatto notare per un’importante iniziativa benefica che lo ha visto protagonista assoluto. Lo sloveno, infatti, ha donato all’amministrazione comunale della città dov’è cresciuto, Kranj, un parco giochi, con campi di calcetto, basket e diverse strutture ludiche per i bambini e ragazzi del posto. Un atto che non solo ha riqualificato uno dei quartieri più grandi della città slovena – la terza per dimensione di questo Paese, dopo Lubiana e Maribor – ma anche regalato una possibilità di svago e fare sport ai giovani del luogo. Lo racconta gianlucadimarzio.com.