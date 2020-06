Il viola in prestito Saponara: “Non penso al futuro o al passato, ma solo al presente”

In prestito a Lecce dallo scorso gennaio, Riccardo Saponara ha parlato oggi ai media ufficiali del club salentino. Dalle parole del giallorosso, si capisce che il suo pensiero è ben fissato solo sul presente: l’ex Empoli non prova senso di rivalsa nei confronti del Milan né pensa al futuro.

Devo ripagare la fiducia che fin da subito società e mister mi hanno dato, non voglio vendicarmi del Milan (avversario del Lecce lunedì sera, n.d.r.), dico solo che dobbiamo stare attenti perché hanno ripreso prima di noi a giocare e questo può fare la differenza. Il mio pensiero è fare bene con la maglia del Lecce, al resto non penso. La quarantena? Non è stato semplice, per fortuna adesso si gioca e noi puntiamo alla salvezza.