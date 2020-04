Il Viola Club Go Women’s promuove ViOLARE, iniziativa per ‘Forza e Cuore’

Ecco cosa troviamo sul sito del Viola Club

In questi momenti di emergenza e di difficoltà, abbiamo cercato di trovare un’idea che fosse al tempo stesso originale e coinvolgente, anche a distanza, e che potesse avere un fine ultimo benefico. Da questi presupposti nasce “ViOLARE”.

Mettiamo a disposizione di chiunque voglia aderire alla nostra iniziativa, 3 Palloncini con luce a LED ( Uno bianco a forma di cuore del diametro di cm. 40, e due rotondi Viola del diametro di cm. 30), che potranno essere acquistati e che vi verranno consegnati direttamente a casa, per essere accesi e collocati sui balconi e/o sulle finestre di casa, contemporaneamente venerdì 1 Maggio alle ore 22. Sempre lo stesso giorno, a Piazzale Michelangelo, i componenti del CD del Viola Club libereranno in volo 4 Colombe Bianche, che porteranno in dote le speranze ed i sogni di tutti noi.

Il costo di ogni Kit è di €. 15 e, tolte le spese vive, ci permetterà, su ogni acquisto, di donare €. 11 alla raccolta fondi di ACF Fiorentina, denominata #ForzaeCuore. I costi del rilascio delle colombe sarà interamente a carico del nostro Viola Club.

l Kit di 3 Palloncini a LED potrà essere acquistato a partire da giovedì 9 aprile e sino a domenica 26 aprile.

Per procedere all’acquisto di uno o più Kit, si possono scegliere le seguenti modalità:

A mezzo bonifico bancario intestato a Viola Club Go Women’s ( IBAN: IT64Q0311102800000000000908 ). Indicando nella causale: Acquisto N. X Kit Palloncini a LED, nome, cognome ed indirizzo di recapito.

A mezzo PayPal, effettuando il pagamento all’indirizzo e-mail management@violaclubgowomens.it . Per la causale, idem come sopra.

Consegne: visto l’attuale stato di restrizione, i Kit verranno consegnati all’indirizzo indicato all’atto del pagamento, tra il 29 ed il 30 aprile. Il pacco contiene anche tutte le spiegazioni per accenderli ( vedi video al link https://youtu.be/0AfmEOtNPME )

Accensione: la data e l’ora dell’accensione e del gonfiaggio dei Kit di Palloncini a LED saranno uguali per tutti. Venerdì 1 Maggio alle ore 22.

Ogni aderente all’iniziativa è invitato a girare un video dell’accensione, indicando un sogno, un pensiero o una speranza che vuole condividere. I video dovranno essere inviati a marketing@violaclubgowomens.it oppure a management@violaclubgowomens.it . Sarà compito del nostro Viola Club montare un unico filmato che verrà inviato ad ACF Fiorentina, unitamente al versamento del contributo in denaro.

La somma di €. 11 per ogni Kit di Palloncini a LED , verrà devoluta alla raccolta fondi di ACF Fiorentina, denominata #ForzaeCuore. Della cifra raggiunta e del versamento della stessa, verranno dati contezza sul nostro sito per verificarne la veridicità. Unitamente al versamento, a nome del Viola Club Go Women’s, verranno indicate per iscritto tutte le persone, una per una, che hanno aderito all’iniziativa.