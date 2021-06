Il Venezia vuol sostituire Maleh con un ex obiettivo viola dalla MLS

Il giovane centrocampista Busio potrebbe colmare il vuoto lasciato in Laguna da Maleh

Gianluca Busio è stato a lungo nei radar della Fiorentina: il giovane di chiare origini e passaporto italiani, classe 2002, è secondo TMW il profilo che il Venezia, orfano fino a prova contraria di Youssef Maleh passato alla Fiorentina, ha in mente per il proprio centrocampo. Busio gioca nella Major League Soccer, il campionato americano, nelle fila dello Sporting Kansas City, con due gol e un assist in questa stagione.