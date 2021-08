Il Toro anti-Fiorentina: in attacco riecco Belotti, ballottaggio Pjaca-Sanabria

Al Franchi il Gallo partirà titolare, supportato da Linetty ed uno tra il croato e l'ex Genoa

Secondo toronews.net, la compagine granata sabato sera al Franchi scenderà in campo con il classico 3-4-2-1 tipico di Ivan Juric. Gran parte della squadra titolare è già fatta, l'unico ballottaggio, in pratica, è quello tra l'ex viola Marko Pjaca e Antonio Sanabria per supportare Andrea Belotti - al ritorno dal 1' - in attacco sulla linea di trequarti accanto a Linetty. Per il resto in difesa vedremo Izzo, Djidji e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic, mentre a centrocampo ci sarà il quartetto Singo, Mandragora, Lukic e Aina.