Il Torino sprofonda e attacca gli arbitri. Il d.s.: “Non capisco l’utilizzo del Var”

Come riporta gazzetta.it, il Torino, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, non ci sta e dopo la sconfitta subita in casa della Roma attacca l’arbitraggio di Rosario Abisso. Così il d.s. granata Davide Vagnati a fine partita:

Non è questione di avere una propria opinione, parliamo di episodi oggettivi, è una roba che lascia senza parole. Un rosso al 13′ per un non-fallo è un qualcosa che non riesco a commentare. Che spiegazioni possiamo ricevere? Bisognerebbe rivedere il regolamento. Non capisco perché il Var debba essere impiegato solo sul rosso diretto.