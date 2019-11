Il tattico Bacconi: “Fiorentina bella e immatura. Il centravanti è… Castrovilli”

Così Adriano Bacconi, a Radio Bruno, sulla proposta di gioco della Fiorentina di Montella:

La Fiorentina ha un profilo interessante ed un gioco innovativo. Mi convince perché è una squadra giovane, ma come tutte le squadre poco mature è difficile che trovi continuità e possa arrivare in zona Champions. Secondo me la Lazio, insieme con la Roma sono ancora avanti al Milan e alle altre.

Il Cagliari di Maran è una gran bella realtà, soprattutto perché l’allenatore dei sardi è capace, non capisco come non abbia ancora avuto una chance in una grande squadra: è un tecnico estremamente preparato.

Mi piace il ruolo di Castrovilli da incursore, si sta scoprendo quasi un centravanti. Ribery, finché ha giocato, e Chiesa davanti obbligano i difensori ad aprirsi e si libera spazio per Castrovilli che ha timing e sta dimostrando, in questo contesto, di essere decisivo.