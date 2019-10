Il solito Ibra: “Una chiamata dall’Italia? Non sarebbe strano, sono meglio di chi ci gioca”

Come per Batistuta, anche a Zlatan Ibrahimovic (in Svezia) hanno fatto una statua. E il bomber ex Juve, inter e Milan ha parlato a Sky, durante l’evento di presentazione dell’opera, anche della Serie A:

Se penso al ritiro? Vediamo, anche se fisicamente sto bene. Potrei giocare al 100% ancora in tutti i campionati europei più importanti, tra cui la Serie A. Se mi chiamassero da lì (in estate era stato accostato anche alla Fiorentina, n.d.r.) non mi stupirei, sono ancora meglio di tutti i giocatori che ci sono in Italia.