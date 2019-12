Il solito Gasp: “Serata splendida, ora meritiamo più considerazione in campionato”

Gian Piero Gasperini è felice per la serata storica che la sua Atalanta ha regalato ai propri tifosi, ma in conferenza stampa parla anche del campionato e di alcuni episodi sfavorevoli alla sua formazione, come riporta tuttomercatoweb.com:

Stasera è giusto che i ragazzi festeggino, e tanto, per questa impresa. Da domani, però testa al campionato: ci aspetta un Bologna che vorrà rifarsi. Mi auguro che questo splendido risultato ottenuto in Champions ci porti anche maggiore considerazione in campionato. Abbiamo avuto troppi episodi a sfavore. Ci siamo guadagnati sul campo la giusta credibilità, adesso meritiamo più attenzione.