Il Sassuolo perde pezzi in vista della Fiorentina: un rosso e un infortunio

Il Sassuolo perde pezzi in difesa in vista del match contro la Fiorentina di Domenica. Ayhan espulso, Ferrari fuori per infortunio

Redazione VN

Il Sassuolo di Dionisi ha appena battuto per 2 reti a 1 la Lazio di Sarri. L'ottima vittoria dei neroverdi fanno alzare l'asticella dell'attenzione in vista del match di Domenica al Franchi. Intanto però il Sassuolo perde pezzi importanti per il match contro i viola.

Infatti, il difensore Kaan Ayhan è stato espulso e sicuramente salterà il match con la Fiorentina. Molto probabilmente sarà assente anche Gian Marco Ferrari che ha dovuto abbandonare la sfida prima del termine a causa di un fastidio fisico. Si attendono novità nei prossimi giorni.