Il secondo tempo della gara contro l’Inter – con la rimonta-miracolo da 1-4 a 4-4 rimasta in canna – e soprattutto la determinazione con la quale gli uomini di De Zerbi, a Verona, hanno rincorso, difeso e voluto un successo fondamentale ai fini della classifica e del morale sono tappe da cui ripartire in vista della gara cui si affaccia un Sassuolo incerottato (alle sei assenze previste si aggiunge quella di Magnanelli, squalificato a sorpresa), ma che sembra avere assimilato la lezione impartitagli dal Deze. “Nel calcio non ci sono solo tecnica e talento, ma anche voglia, sacrificio e cattiveria“, ebbe a dire, in sintesi, il tecnico neroverde dopo aver perso con l’Inter, a stigmatizzare atteggiamento di squadra «bellina» ma troppo leggera, soprattutto in fase difensiva. Che tuttavia proprio dal secondo tempo contro la corazzata di Conte potrebbe aver trovato il modo di ricompattarsi, trovando quella «quadra» caratteriale da abbinare ad una qualità di gioco riconosciutagli dai più. Il prato di Verona, sul quale un Sassuolo finalmente “cattivo” ha festeggiato il ritorno alla vittoria, potrebbe essere stato un primo segnale, che tuttavia non accontenta il tecnico neroverde. Che altro si aspetta, già domani sera, dai suoi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.