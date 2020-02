Il sampdoriano Tedeschi: “Allucinante la regola sui falli di mano, non si può fischiare tutto”

Intervenuto a Radio Sportiva, il conduttore, nonché tifoso della Sampdoria, Corrado Tedeschi, ha commentato così la rotonda sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina:

E’ un lunedì molto nero perché ieri abbiamo preso 3 gol senza subire un tiro in porta. La squadra per assurdo non ha nemmeno giocato male, ma la regola sui falli da mano è allucinante… non si può fischiare tutto. Ormai siamo coscienti che dovremo soffrire fino all’ultima giornata e che anche la situazione societaria non aiuta.