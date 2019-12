L’attore Edoardo Leo, tifoso della Roma, a Sky Sport ha parlato dell’ex viola Veretout e dell’obiettivo di mercato Florenzi:

A Roma c’è tradizione di amore verso giocatori che si sacrificano, Veretout è uno di questi. Si può perdere, ma dipende anche come. Ricordo che l’anno dello scudetto c’era Tommasi, era amato come i migliori campioni. Florenzi? A me ha sempre colpito una cosa: non ha mai il muso, nemmeno nei momenti di difficoltà.