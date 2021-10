Il ritorno di Gattuso: idea per la panchina di un club di Serie A

Gennaro Gattuso è pronto al suo ritorno in Serie A. Un club italiano lo avrebbe individuato come sostituto dell'attuale tecnico

Gennaro Gattuso potrebbe ritornare in Serie A. L'ex allenatore di Milan e Napoli, dopo la brevissima parentesi in Viola, non è riuscito a trovare una panchina ed è in attesa di proposte. Ecco infatti che un club di Serie A si starebbe muovendo in maniera importante per l'allenatore calabrese.