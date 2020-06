Il ritorno di Commisso rischia di slittare: situazione USA non rassicurante

La data che Rocco Commisso aspetta febbrilmente è il 1 luglio, quando i voli intercontinentali dovrebbero essere sbloccati, ma l’andamento della pandemia in America, e in particolare negli Stati Uniti, non lascia tranquilla l’Unione Europea; come riporta tgcom24, il New York Times ha visionato le bozze riguardanti i turisti ammessi in Europa, che non includerebbero, appunto, statunitensi, cinesi, russi e brasiliani.