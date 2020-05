Il rimpianto di Lupoli: “Fiorentina scelta peggiore della mia carriera”

“Andare alla Fiorentina è stata la scelta più sbagliata della mia carriera”. Lo dice Arturo Lupoli, passato brevemente da Firenze nella prima metà della stagione 2007/08, collezionando appena una presenza in Coppa Italia. L’attaccante oggi alla Virtus Verona in Serie C racconta: “Dopo la vittoria del campionato con il Derby County, passai alla Fiorentina. A distanza di anni è stata sicuramente la scelta più sbagliata della mia carriera. Quando arrivai avevo appena 19 anni e in attacco c’erano giocatori come Toni, Mutu, Pazzini, Vieri e Osvaldo. Trovare spazio sarebbe stato difficile per chiunque. In quella finestra di mercato mi avevano cercato anche il Napoli e il Torino, che erano ancora in Serie B, ma da li a poco sarebbero risalite in A. Se fossi andato in una di queste due avrei potuto poi esordire in A con loro, ma ricordo il periodo a Firenze comunque come un’esperienza positiva” ha detto Lupoli a tggialloblu.it.