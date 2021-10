“Il rigore? Al posto di Vlahovic avrei tirato. Stasera siamo sfavoriti”

Le parole del cuore viola Gianni De Magistris a poche ore da Lazio-Fiorentina

Durante il Pentasport, Gianni De Magistris è tornato sull'episodio del rigore di Fiorentina-Cagliari: "Non so perchè Vlahovic non l'abbia tirato, non ce l'hanno spiegato. Io al suo posto l'avrei calciato come ho sempre fatto in carriera. Apprezzo però l'onestà per il bene della squadra. Per fortuna che Biraghi ha segnato e tutto è andato per il meglio" dice l'ex pallanuotista.