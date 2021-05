Il rammarico di D’Aversa: “Errori contro la Fiorentina pagati a caro prezzo”

Le parole di Roberto D'Aversa

"Abbiamo tanti rimpianti in questo campionato, la sfida con il Sassuolo in cui vincevano fino al 93' è un esempio. Oppure la gara di Firenze contro la Fiorentina dove non abbiamo mai fatto scemare la partita nonostante il vantaggio. Non abbiamo mai utilizzato perdite di tempo o di ritmo per far si che il match terminasse in nostro favore. Troppo spesso siamo mancati nella lettura della partita. È mancata esperienza per portare a casa punti determinanti."