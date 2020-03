Il racconto: “Mondonico diceva che la partita si vince in dieci duelli. E quando ci pesava sulla bilancia…”

L’ex giocatore Fabio Rustico ha raccontato a TMW Radio il suo esordio nell’Atalanta. A lanciarlo fu Emiliano Mondonico, indimenticabile ex viola. Ecco il ricordo di Rustico che racconta il personaggio:

Allora ero entrato in prima squadra per fare solo il ritiro e poi andare in un’altra squadra, magari in C. Da parte del mister ci fu una scommessa, e poi anche un pizzico di fortuna. Si infortunarono sia Mirkovic che Carrera e questa cosa obbligò Mondonico a buttarmi in campo. Lui diceva che la partita si vinceva in dieci duelli, uno contro l’altro e quindi impostava molto su questo lato il lato motivazionale. Così faceva rendere il giocatore al meglio. Ricordo quando ci controllava alla bilancia, davvero teneva sempre alta la tensione.