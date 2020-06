Il Prof. Bassetti: “Il pubblico allo stadio? Se riaprono cinema e teatri…”

Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata dal Prof. Matteo Bassetti, virologo del San Martino di Genova, ai microfoni di Radio Marte: “Spero e mi auguro che arrivi presto la normalità, c’è bisogno di tornare a parlare di altre cose che non siano il Covid-19 e il calcio è una di questa, non possiamo parlare solo di ricoverati e di morti”. Ha poi continuato: “Il pubblico allo stadio? Questo non lo so, però è evidente che se riaprono cinema e teatri, con i distanziamenti necessari potrebbero riaprire anche gli stadi, ovviamente con le giuste misure. In Italia alcuni stadi hanno la possibilità di fare distanziamento vero”.