Il primo passo di Chiesa e l’inizio di una nuova fase: il muro dell’incomprensione è abbattuto

Avremmo preferito una conferenza stampa vera e propria, con tanto di giornalisti e domande “scomode”, ma considerando i sei mesi di silenzio assoluto ci va bene anche così. Anche perché non decidiamo noi, ma una società che pensa prima di tutto a proteggere se stessa ed il giocatore. Lo chiamano il gioco delle parti, giusto così. Quel che più importa è che Federico Chiesa sia tornato a parlare di Fiorentina, di Firenze, del suo futuro e dei suoi sogni. Senza la paura di essere giudicato, con quel pizzico di tensione tipico di chi abbatte un muro d’incomprensione rimasto in piedi per tanto, troppo tempo. E’ uno dei primi passi dopo il dialogo aperto tra il padre e Commisso, per il resto si vedrà. Arriverà (speriamo) anche il momento della chiarezza anche su altri temi. Intanto, al di là dei contenuti, era giusto dire chiaro e tondo a tutti che musi lunghi e nervosismo – sempre che ci siano stati – sono definitivamente alle spalle.

Il che non significa per forza vedere Chiesa in maglia viola a vita, ma che da ora in avanti tutte le parti giocheranno a carte scoperte. E nella stessa squadra. Spalla a spalla, senza sfiancanti bracci di ferro. Cercando di perseguire il bene comune. Almeno nelle intenzioni, perché sentirsi immersi in una favola della Disney in cui tutti vivranno sicuramente felici e contenti sarebbe da ingenui. Si lavora per il futuro, ma con la testa ad un presente che vede la Fiorentina in caduta libera e in condizioni di estrema necessità. E cosa c’è di meglio che uno dei suoi calciatori più talentuosi carico e psicologicamente al 100%? Per qualcuno sarà poca roba, ma arrivare sani e salvi al termine della stagione è l’unica condizione necessaria per sperare in un futuro (prossimo) migliore.