Il Pd su stadio e nuova Mercafir: “In scena la ‘strana alleanza’ delle opposizioni contro lo sviluppo della città”

Anche oggi in sede di commissione abbiamo visto all’opera la ‘strana alleanza’ di Palazzo Vecchio, le opposizioni a sinistra e a destra, Lega e Sinistra progetto comune, con il supporto dei Cinque stelle, unite per bloccare un’opera strategica per la città come lo stadio e lo sviluppo della Mercafir. Il dato reale però è che in tutte e tre le commissioni riunite oggi, Urbanistica, Sport e Controllo, la delibera ha avuto via libera e la discuteremo lunedì in Consiglio comunale, un altro passo avanti, quindi, verso il nuovo stadio e il nuovo Centro alimentare polivalente nell’area Mercafir. E questo nonostante tra i banchi dell’opposizione trasversalmente alcune forze politiche abbiano fatto di tutto per ostacolare questo percorso, attaccandosi a cavilli burocratici, dimostrando con questo atteggiamento e infine con il loro voto contrario, di non essere dalla parte della città e della sua squadra, la Fiorentina. Un modo di fare politica per nulla costruttivo, un’opposizione fatta solo di no insomma. La maggioranza invece è compatta a favore dello sviluppo di Firenze e di un’opera fondamentale come il nuovo stadio, convinta che sia giusto e necessario mettere in campo ogni tipo di azioni per fare presto e bene, dando inoltre iter chiari a chi vuole investire sul nostro territorio.