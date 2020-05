Il parere della virologa: “Riaprire subito gli stadi? È possibile, vi spiego come”

Maria Rita Gismondo virologa dell’ospedale Sacco di Milano ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Questi i passaggi più interessanti:

Le regole per la sicurezza valgono per uno stadio come per gli spettatori dell’Opera. Anzi, le regole di accesso contingentato sono più facilmente applicabili in uno stadio. La ricetta è mascherine obbligatorie ovunque, niente vendita di cibi e bevande nello stadio, termo-scanner e rigido distanziamento sociale tra gli spettatori. Così gli stadi possono esseri aperti subito, con la ripresa del campionato. Se è stato concesso il permesso agli spettacoli all’aperto, perché tanti timori per gli stadi? Mantenere vuoti i posti avanti, dietro e ai lati è una giusta garanzia di sicurezza.