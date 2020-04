Il Napoli mette in cassa integrazione 30 dipendenti: è il primo club di A a farlo

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis rompe gli indugi e mette in cassa integrazione i trenta dipendenti del club. E come sottolinea gazzetta.it, è il primo club di Serie A a farlo. Sospesa la modalità di lavoro da casa e via, dunque, alla richiesta di intervento statale. La Cig per impiegati e magazzinieri durerà almeno per due mesi, sperando che la situazione del calcio italiano, ma anche dello sport in generale, si sblocchi positivamente quanto prima. Per ora, invece, nessuna notizia da Castel Volturno in merito ad eventuali accordi tra il club azzurro ed i giocatori riguardo al taglio degli stipendi.