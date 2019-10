Nel presentare, sul proprio canale YouTube, la partita di questa sera contro il Genoa, decisiva per Marco Giampaolo, il giornalista nonché noto tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha citato brevemente anche la gara contro la Fiorentina:

Contro la Fiorentina è stato uno spettacolo inverecondo, una delle partite più tristi del Milan degli ultimi anni. Il Milan deve subito riscattarsi, ma non so che armi abbia trovato Giampaolo per ridare vigore alla squadra.