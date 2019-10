Il Milan si ritrova dopo la Fiorentina: mezz’ora di confronto, fiducia a Giampaolo

Dopo la sconfitta con la Fiorentina e la giornata di riposo concessa ieri da Giampaolo, il Milan si è ritrovato in mattinata a Milanello per cominciare la preparazione in vista della gara contro il Genoa. Il tecnico è stato il primo ad arrivare, due ore prima della convocazione dell’allenamento fissata per le 10,30. Come riporta l’edizione on line de La Gazzetta dello Sport, al centro sportivo sono arrivati anche Maldini e Massara, mentre Boban (QUI LE DICHIARAZIONI AL VETRIOLO DEL FIGLIO) è assente. Direttore tecnico e sportivo si sono limitati a sostenere senza intervenire nello spogliatoio o parlare ai giocatori in sostituzione del tecnico, anche se c’è stato un confronto di mezz’ora con la squadra. Una giornata, dunque, apparentemente come le altre, anche se dentro e fuori dai cancelli di Milanello domina il silenzio.