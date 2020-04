Il Gruppo Sicilia Viola piange la scomparsa di Sebastiano

Riceviamo questa triste notizia e ci uniamo al cordoglio degli amici del Gruppo Sicilia Viola

Il Gruppo Sicilia Viola si stringe attorno a Barbara e Rafael Zammitti per la scomparsa del padre Sebastiano, grandissimo tifoso viola siciliano che si è spento in queste ore. Aveva visto giocare Montuori e la grande Fiorentina ed ha tramandato ai figli la passione per la Fiorentina. Essere viola in una terra così lontana come la nostra, ci ha resi fratelli. Riposa in pace Sebastiano.