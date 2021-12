Il Governo sugli stadi: mascherina FFP2, tamponi solo in un caso

Discusse le nuove misure del contenimento del Covid: sembra scongiurata l'ipotesi del tampone per tutti. Si attende l'ufficialità

Le prime indicazioni che arrivano sulle nuove restrizioni per arginare la variante Omicron fanno sorridere i tifosi, rispetto all'ipotesi dei tamponi obbligatori ventilata nei giorni scorsi. Viene previsto l'obbligo di mascherina FFP2, anche all'aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. Come riporta gazzetta.it sembra scongiurata la possibilità di intervenire nuovamente sulla capienza, che resta al 75%, mentre alle 15 ci sarà un nuovo passaggio in cabina di regia sull'ipotesi di introdurre l'obbligo di tampone solo per chi non ha ancora effettuato la terza dose di vaccino. Nel pomeriggio (alle 17) è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà dare via libera al decreto con le nuove misure e che valuterà anche l'introduzione di prezzi calmierati per le mascherine FFP2.