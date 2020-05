“Il Governo non sa neanche copiare la Germania. Spadafora non conosce il calcio”

A Radio Sportiva ha parlato il procuratore Donato Di Campli, che, come Gigi Cagni (LEGGI), non ha avuto parole al miele per la classe dirigente italiana:

“Il problema è chi ci governa, non sanno neanche copiare quello che accade in Germania. Il mercato sarà al ribasso, ci saranno pochi scambi e chi ha giocatori importanti non li svenderà. Ci saranno formule particolari e pagamenti dilazionati. Spadafora? E’ un ministro non riesce a cogliere il significato di questo sport. Non sa cos’è il calcio, dobbiamo ripartire. I miei assistiti sono bravissimi ragazzi, vogliono tornare a giocare nella massima tranquillità e sicurezza. Orsolini e Favilli? Sentiremo parlare di loro in futuro, ma in questo momento è inutile parlare di mercato”.