Il Genoa annuncia il nuovo allenatore: no al ritorno di Maran, è uno straniero

Si tratta di Alexander Blessin, ex tecnico dell’Oostende

Dopo la trattativa saltata con Labbadia nella giornata odierna, il Genoa ha annunciato questa sera il suo nuovo allenatore: è Alexander Blessin, ex tecnico nelle giovanili del Lipsia e che era attualmente in carica all'Oostende, squadra di prima divisione belga. Il club ligure, per liberarlo e poterlo avere subito in panchina, ha dovuto pagare una clausola rescissoria. E' il quarto mister a libro paga dei rossoblù, insieme a Maran, Ballardini e Shevchenko. Questo il comunicato del Grifone: "Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin".