Il futuro di Spalletti? Per ora il tecnico pensa al passato: “Grato di aver allenato Totti”

Ospite dell’inaugurazione della settima edizione del Corso di Team Manager dell’università LUISS “Guido Carli”, Luciano Spalletti – di cui si parla spesso in chiave viola in vista della prossima stagione – ha risposto così alla domanda di uno studente che gli chiedeva come avesse gestito la polemica con Francesco Totti. Ecco le sue parole riportate da forzaroma.info: “Io sono uno fortunatissimo perché ho avuto la possibilità di vedere Totti anche durante gli allenamenti e non solo nelle partite come voi. E oltre ai gol che ha fatto in partita e a cui siete affezionati come me, ce ne sono stati molti di più negli allenamenti. E ringrazio lui prima di tutti per avermeli fatti vedere. Facciamo che si ringrazia anche Gesù per averci concesso questa cosa qui”.