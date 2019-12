Il Flamengo aspetta Pedro e intanto vola in finale al Mondiale per Club

A Klopp non piacerà molto, ma in questi giorni è di scena il Mondiale per Club. In attesa di vedere domani i Reds contro il Monterrey, quest’oggi è stata disputata la prima semifinale, quella che vedeva i campioni dell’ultima Libertadores, ovvero il Flamengo, opposti all’Al Hilal, club saudita in cui milita Sebastian Giovinco. I brasiliani – con a centrocampo l’ex gigliato Gerson – hanno vinto 3-1, ottenendo così il pass per la finale. Secondo molti quello rossonera sarà la prossima squadra di Pedro, che in questi mesi non ha trovato spazio in maglia viola.