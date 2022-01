Il procuratore Mino Raiola operato d’urgenza

Ricoverato d'urgenza il procuratore sportivo Mino Raiola all'Ospedale San Raffaele di Milano

Apprensioni per le condizioni di salute di Mino Raiola. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport il procuratore è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. Al momento non sono state date ulteriori informazioni sulle sue condizioni.