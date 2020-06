Il dottore: “Attenzione alla fatica, può incidere sui traumi distorsivi”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Giacomo Zanon, consulente ortopedico dell’Atalanta. Focus sul rischio infortuni alla ripresa del campionato:

Ci sono alcuni problemi da considerare. Innanzitutto la sospensione degli allenamenti: due mesi chiusi in casa contro i venti giorni di riposo attivo tradizionalmente previsti in estate. Poi la preparazione atletica molto corta dopo un periodo di inattività molto lungo: questo aspetto fa aumentare la possibilità di patologie da sovraccarico, come le tendinopatie, e di lesioni muscolari. Se la stanchezza può incidere anche sui traumi distorsivi?Molto. Dopo tre mesi non sei più abituato alla fatica. Il pannello biochimico, quello psicologico e quello muscolare non sono i pannelli di marzo. E quando un giocatore è più stanco perde un po’ di propriocettività, che è la capacità di percepire l’equilibrio. E così nascono i traumi individuali. Nel ginocchio il nuovo modello di infortunio è autoprodotto. Servirà grande abilità da parte degli staff per monitorare gli atleti e capire quando andranno in fatica, perché avverrà in maniera anomala.