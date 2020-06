Il doppio ex Zauri: “Fiorentina sotto le attese, la Lazio deve coltivare il suo sogno”

Il doppio ex di Lazio e Fiorentina Luciano Zauri ha parlato a Laziopress.it della sfida di domani: “La Lazio ha disputato una buona partita, però darei merito all’Atalanta che comunque è una squadra che non molla mai, è il migliore attacco del campionato e fisicamente, non sembra minimamente aver risentito dello stop. La Fiorentina? Anche prima dello stop stava disputando un campionato medio/basso rispetto alle attese, ha avuto qualche infortunio di troppo e anche il cambio di allenatore, che è sempre indicativo di problematiche. Quando ti trovi immischiato in questa lotta, magari per una squadra che non è abituata a questo tipo di classifica, rischi di rimanere nelle sabbie mobili. Deve fare assolutamente meglio di quanto fatto fino ad ora, è chiaro però che il pareggio in casa con il Brescia, ha sollevato qualche rumore in più in città e nella squadra”.

Che partita sarà secondo il doppio ex? “La Fiorentina ha bisogno di fare meglio, la Lazio deve fare più punti possibili, quindi sarà un’altra partita dove non si possono fare calcoli. La squadra di Inzaghi vuole assolutamente ripartire e migliorare quanto fatto a Bergamo, anche perché non deve abbandonare il suo sogno”.